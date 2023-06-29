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В СК России назвали число наемников ВСУ, против которых возбуждены уголовные дела

СК России: против 160 наемников ВСУ из 33 стран возбуждены уголовные дела

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, которые воюют против РФ на украинской стороне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — сказано в сообщении.

В СК России добавили, что в настоящее время также продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне Украины.

16 июня в Следственном комитете России заявляли, что заочно предъявили обвинения в наемничестве 95 иностранцам, которые участвуют в боевых действиях против РФ на стороне Украине.

До этого первый заместитель председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев говорил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на украинской стороне.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, сколько американцев воюет на стороне Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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