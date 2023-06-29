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Американский ветеран поделился теорией о безопасности украинцев

Американский ветеран Дрейвен заявил, что украинцам будет безопаснее с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ветеран Ноктис Дрейвен выразил свое мнение о безопасности Украины в контексте ее отношений с Россией. Он утверждает, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были под российскими знаменами. Об этом она написал на своей странице в Twitter.

Дрейвен отмечает, что Россия никогда не стремилась контролировать всю Украину, а лишь те регионы, которые традиционно были русскоязычными. Однако сегодня, по его мнению, необходимо спасать всю Украину, включая и те части, которые не являются русскоязычными.

В связи с этим, Дрейвен подчеркивает, что Украина нуждается в спасении не только от внешних угроз, но и от самой себя. Он считает, что ситуация на передовой очень тяжелая, и Украина уже потеряла значительное количество людей. Он ссылается на заявление Роберта Кеннеди-младшего, кандидата в президенты США от Демократической партии, который сообщил о потере Украиной около 350 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию, отметив, что украинские войска несут большие потери и не имеют успеха на всех фронтах. Он упомянул о значительном количестве утраченной техники со стороны украинской армии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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