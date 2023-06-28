Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе со своим руководителем генералом-полковником — командующим объединенной группировкой войск — Сергеем Суровикиным находится в следственном изоляторе в московском Лефортово. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Юдина, он находится дома в отпуске.

До этого военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале заявил о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО в московском Лефортово. Он утверждает, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Позже в Telegram-каналах появлялась информация, что Юдина также якобы поместили в следственный изолятор.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина.