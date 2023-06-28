Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня

В субботу, 24 июня, погиб экипаж Ил-22, который располагался в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что экипаж самолета погиб при исполнении воинского долга.

Глава региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным погибших военных, а также поручил оказать всю необходимую помощь их семьям.

26 июня президент России Владимир Путин заявлял, что мужество и самопожертвование погибших летчиков уберегли Россию.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.