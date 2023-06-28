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В США рассказали о последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» для России

Bloomberg: мятеж в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину

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Кадр из видео/Пресс-служба Пригожина

Попытка мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину. Об этом агентству Bloomberg рассказал бывший американский чиновник, знакомый с работой администрации президента США Джо Байдена.

«Позиции союзников, настаивавших на более агрессивной поддержке, укрепятся, так как беспорядки подчеркивают уязвимость [президента России Владимира] Путина», — выразил мнение собеседник агентства.

При этом исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн заявил, что ЧВК «Вагнер» являлась крупной силой в зоне боевого соприкосновения, бойцы помогали российским Вооруженным силам продвинуться вперед. Фонтейн считает, что если вагнеровцы уйдут с фронта, то вполне вероятно, что это может нанести ущерб положению Российской Федерации.

Накануне Владимир Путин встретился с силовиками, которые «обеспечивали порядок и законность» во время мятежа ЧВК «Вагнер». Глава государства выразил им благодарность за то, что те «уберегли нашу Родину от потрясений» и «фактически остановили гражданскую войну».

Директор Росгвардии Виктор Золотов в свою очередь объяснил, почему мятежники на бронетехнике смогли продвинуться так далеко — по его словам, основные силы сопротивления были сконцентрированы на подступах к Москве.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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