Артиллеристы группировки «Запад» за сутки сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новоселовское, Кисловка и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — заявил Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы. Также удары поразили вооружение, военную и специальную технику из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.

Также на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка, добавил представитель Минобороны РФ.

В свою очередь артиллеристы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства. Это произошло в районе населенного пункта Берестовое, отметил сотрудник пресс-службы.

16 июня артиллеристы российской группировки войск «Запад» также сорвали ротацию на трех подразделений ВСУ на Купянском направлении

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.