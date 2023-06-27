Глава Росгвардии увидел влияние Запада в мятеже ЧВК «Вагнер»

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России была инспирирована западными спецслужбами. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, которого цитирует «Интерфакс».

«Мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала», — сказал он.

Он отметил, что «из стана Пригожина» доносились «информационные вбросы» о том, что мятеж произойдет в период с 22 по 25 июня. Золотов подчеркнул, что в событиях в России задействовали работников западных спецслужб.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли. Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером после переговоров с президентом Белоруссии Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.