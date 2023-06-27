Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Росгвардии увидел влияние Запада в мятеже ЧВК «Вагнер»

Глава Росгвардии Золотов: попытка мятежа ЧВК «Вагнер» была подготовлена Западом

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России была инспирирована западными спецслужбами. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, которого цитирует «Интерфакс».

«Мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала», — сказал он.

Он отметил, что «из стана Пригожина» доносились «информационные вбросы» о том, что мятеж произойдет в период с 22 по 25 июня. Золотов подчеркнул, что в событиях в России задействовали работников западных спецслужб.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли. Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером после переговоров с президентом Белоруссии Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях