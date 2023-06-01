МО: российские военные предотвратили попытки ВСУ провести разведку боем

Группировка «Юг» пресекла две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Представитель военных добавил, что авиация бомбовым ударом поразила пункт временной дислокации второй аэромобильной роты украинских военных.

Также артиллерия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Васильевки и огневые позиции минометов калибра 120 мм противника близ Григоровки.

После чего группировка «Юг» нанесла огневое поражение долговременной огневой точке противника в районе Белогоровки.

Ранее снайпер «Южной» группировки войск рассказал, что Вооруженные силы России на Донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, а украинские военные совершают много ошибок.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.