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Замначальника Генштаба ВСУ Наев объявлен в розыск в России

МВД РФ объявило замначальника Генштаба ВСУ Наева в розыск по уголовной статье

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fakty.ictv.ua

Замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев разыскивается по статье уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Наев Сергей Иванович, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

Статья, по которой розыск ведется замначальника Генштаба ВСУ, в базе не указана.

30 мая МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Также МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина.

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