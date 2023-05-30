Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинских солдат на Херсонском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

В Министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 30 военных. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что также в результате нанесения ударов российские войска уничтожили пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявлял, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении уничтожили до 20 солдат украинских войск, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три пикапа.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что на Херсонском направлении российская военные ликвидировали до 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях