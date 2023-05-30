В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинских солдат на Херсонском направлении

В Министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 30 военных. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что также в результате нанесения ударов российские войска уничтожили пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявлял, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении уничтожили до 20 солдат украинских войск, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три пикапа.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что на Херсонском направлении российская военные ликвидировали до 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.