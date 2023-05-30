В Минобороны Белоруссии рассказали о проводимых ракетными войсками учениях

Ракетные войска Белоруссии начали проводить занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики в официальном Telegram-канале.

По информации Министерства обороны Белоруссии, в планах отработка подготовки и нанесения ударов в обычном и специальном снаряжениях.

«В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач», — подчеркнул в белорусском Минобороны.

Предполагается, что в рамках этих учений военнослужащие республики проработают вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск.

В настоящий момент не уточняется, как долго будут идти учения в Белоруссии с задействованным комплексом «Искандер-М».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Белоруссии готовятся к совместным с Россией учениям «Щит Союза – 2023».