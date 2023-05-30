Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с газетой Chosun Ilbo сравнил свою страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах прошлого века.

Зеленский подчеркнул, в тот период весь мир поддержал Сеул, а следовательно сейчас, после пережитого конфликта, Южная Корея лучше остальных понимает украинцев.

«Мы постараемся восстановить страну, изучая опыт Южной Кореи и объединяя его с собственным опытом», — сказал украинский лидер.

Ранее в том же интервью Зеленский пожаловался на тот факт, что Китай прямо не поддерживают позицию Киева по урегулированию вооруженного конфликта в стране. Он подчеркнул, что участие КНР пошло бы на пользу Украине, если бы китайские власти призвали Россию вывести войска с украинской территории.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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