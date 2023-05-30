Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей

Chosun Ilbo: Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей в годы Корейской войны

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с газетой Chosun Ilbo сравнил свою страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах прошлого века.

Зеленский подчеркнул, в тот период весь мир поддержал Сеул, а следовательно сейчас, после пережитого конфликта, Южная Корея лучше остальных понимает украинцев.

«Мы постараемся восстановить страну, изучая опыт Южной Кореи и объединяя его с собственным опытом», — сказал украинский лидер.

Ранее в том же интервью Зеленский пожаловался на тот факт, что Китай прямо не поддерживают позицию Киева по урегулированию вооруженного конфликта в стране. Он подчеркнул, что участие КНР пошло бы на пользу Украине, если бы китайские власти призвали Россию вывести войска с украинской территории.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях