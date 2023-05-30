Верховная рада уменьшила предельный возраст пребывания украинцев на воинском учете

Верховная рада Украины поддержала сокращение предельного возраста пребывания на воинском учете с 27 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в голосовании по принятию законопроекта приняли участие 304 парламентария.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде 10 мая. Его инициатором выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Законопроект позволяет во время мобилизации привлечь к военной службе больше граждан.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его реализация «нормирует вопрос о пополнении мобилизационного человеческого резерва». До сегодняшнего дня мобилизовать украинских граждан призывного возраста было нельзя.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В этот же день на Украине был введен режим военного положения. 25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.