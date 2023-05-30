Шойгу заявил, что страны Запада нарастили поставки ВСУ, но все пути отслеживаются ВС РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска отслеживают пути поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», — сказал министр.

Также Шойгу заявил, что российским военнослужащим за последние дни удалось поразить еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot, расположенный в Киеве.

Ранее министр говорил, что Киев при попытке атаковать Москву беспилотниками рассчитывал поразить гражданские объекты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.