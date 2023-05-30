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Шойгу заявил, что страны Запада нарастили поставки ВСУ, но все пути отслеживаются ВС РФ

Министр обороны Шойгу: ВС РФ наносят удары при выявлении поставок Украине западной техники

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска отслеживают пути поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», — сказал министр.

Также Шойгу заявил, что российским военнослужащим за последние дни удалось поразить еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot, расположенный в Киеве.

Ранее министр говорил, что Киев при попытке атаковать Москву беспилотниками рассчитывал поразить гражданские объекты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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