Шойгу назвал цели Киева при атаке беспилотниками Москвы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина при попытке атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами рассчитывала поразить гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что атака беспилотников на Москву является «нестерпимой», поэтому в России нужно принимать необходимые меры реагирования. По его мнению, в стране нужно принять меры, которые могут вводиться только при военном положении.

30 мая Baza сообщала, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.