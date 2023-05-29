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В граничащих с Украиной регионах РФ призвали создать тероборону

Советник Пушилина Кимаковский: в регионах на границе с Украиной нужна тероборона, как в ДНР

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Игорь Кимаковский/VK

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский призвал создать в приграничных регионах РФ территориальную оборону по образцу действующей в ДНР. Заявление было сделано экспертом в эфире программы «Соловьев Live».

Кимаковский заявил, что такая мера позволит обеспечить полную защиту протяженной границы Украины с Россией. Основу сил теробороны, по его мнению, могут составить отставные военные и сотрудники МВД и Росгвардии.

Он также выразил мнение, что на фоне последних событий участники теробороны должны получать вооружение в заявительном порядке, как это было в ДНР.

«При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя», — подчеркнул Кимаковский.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что отряды территориальной обороны собирают в Белгородской области.

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