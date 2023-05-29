Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чем опасна поставка немецких ракет Taurus на Украину

Эксперт Козин: поставка немецких ракет Taurus на Украину станет выражением агрессии НАТО и Украины против России

close
100%
axesofevil2000/Wikimedia

Если Германия согласится поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus, это может привести к тому, что к поставкам ракет дальнего действия присоединится еще один член НАТОИспания, сообщает Life. Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщало, что Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км.

Taurus является еще одним оружием, которое способно нанести удары по глубокому тылу Вооруженных сил России, отмечает Life.

«Американцы утвердили 38-й транш, или пакет поставки тяжелых видов вооружения для ВСУ. Разговоры о поставках Taurus — того же поля ягода», — сказал изданию член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

По его мнению, главное не то, «какую боевую часть несут, какая у них скорость и сколько их поставят» данных ракет, а то, что поставки — это «выражение агрессии НАТО и Украины против России после того, как к нам присоединились четыре новых региона».

«И главное, что западное оружие, которое идет на Украину, убивает и граждан РФ, и украинцев. Западу об этом стоит помнить», — добавил Козин.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус «сдержанно» прокомментировал предложение депутата бундестага о поставке на Украину немецких Taurus.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях