Если Германия согласится поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus, это может привести к тому, что к поставкам ракет дальнего действия присоединится еще один член НАТО — Испания, сообщает Life. Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщало, что Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км.

Taurus является еще одним оружием, которое способно нанести удары по глубокому тылу Вооруженных сил России, отмечает Life.

«Американцы утвердили 38-й транш, или пакет поставки тяжелых видов вооружения для ВСУ. Разговоры о поставках Taurus — того же поля ягода», — сказал изданию член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

По его мнению, главное не то, «какую боевую часть несут, какая у них скорость и сколько их поставят» данных ракет, а то, что поставки — это «выражение агрессии НАТО и Украины против России после того, как к нам присоединились четыре новых региона».

«И главное, что западное оружие, которое идет на Украину, убивает и граждан РФ, и украинцев. Западу об этом стоит помнить», — добавил Козин.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус «сдержанно» прокомментировал предложение депутата бундестага о поставке на Украину немецких Taurus.