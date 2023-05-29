«РВ» заявил о возможном уничтожении ВС РФ самолетов-носителей Storm Shadow

При ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что удар российских ВКС мог косвенно «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24, несущим Storm Shadow.

Как пишет «РВ», на открытке также изображена эмблема 7-й бригады тактической авиации военно-воздушных сил Украины, базирующаяся в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.

Согласно сообщению Telegram-канала, после этого последовал мощный удар ВКС РФ, который повредил пять летательных аппаратов и военных хранилищ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 мая Вооруженные силы (РФ) нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) остаются в центре внимания Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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