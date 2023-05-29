Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«РВ» заявил о возможном уничтожении ВС РФ самолетов-носителей Storm Shadow

«РВ»: глава Минобороны Украины Резников навел удар ВКС России на носители Storm Shadow

close
100%
mbda-systems.com

При ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что удар российских ВКС мог косвенно «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24, несущим Storm Shadow.

Как пишет «РВ», на открытке также изображена эмблема 7-й бригады тактической авиации военно-воздушных сил Украины, базирующаяся в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.

Согласно сообщению Telegram-канала, после этого последовал мощный удар ВКС РФ, который повредил пять летательных аппаратов и военных хранилищ.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 мая Вооруженные силы (РФ) нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) остаются в центре внимания Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях