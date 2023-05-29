В Кремле отреагировали на призыв присоединить к Белгородской области Харьков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что 27 мая Вооруженные силы Украины обстреляли регион 241 раз и что для защиты области нужно присоединить Харьков.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — сказал представитель Кремля.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ 27 мая атаковали российский регион 241 раз. В результате обстрела погиб мужчина, а также пострадали 15-летняя девочка, 17-летний парень, мужчина. Кроме того, были зафиксированы повреждения объектов, в том числе многоквартирных домов, и автомобилей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.