Жители Киева спускаются в подвалы из-за взрывов

Очевидцы сообщили, что в Киеве произошло более 10 взрывов и жители города спускаются в метро и подвалы, передает ТАСС.

«Больше 10 взрывов в центре, [система] ПВО работает, люди паникуют, спускаются в метро и подвалы», — сказал очевидец.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщало, что несколько взрывов произошло в Киеве. Также, согласно онлайн-карте Минцифры Украины, в Киеве, Киевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.