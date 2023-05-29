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Washington Post рассказала о воюющих на стороне Украины американцах

Washington Post сообщила, что с начала СВО на Украине погибли 16 американских наемников

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Umit Bektas/Reuters

На стороне Вооруженных сил Украины могут воевать тысячи бойцов из США. Об этом пишет Washington Post.

Как отмечает газета, в начале прошлого года в Киеве заявляли, что более 20 тысяч граждан США изъявили намерение вступить в иностранный легион и получать от $500 до 3500 в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев.

«Они (граждане США. — «Газета.Ru») сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность», — говорится в публикации.

По данным WP, с начала российской специальной военной операции на Украине погибли 16 добровольцев из Соединенных Штатов. Сколько их всего находится в республике — неизвестно, пишет газета.

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

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Операция на Украине
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