Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Серия взрывов произошла в ночь на 29 мая в Кировоградской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности ЧП не приводятся.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Кременчуге и Одессе.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.