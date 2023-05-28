Комбриг рассказал, насколько Путин владеет информацией о ходе СВО

Командир одной из российских бригад, задействованных в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине, рассказал журналисту Владимиру Соловьеву, что президент РФ Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации. Отрывок программы опубликован журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Говоря об уровне владения главой государства информацией о ходе спецоперации военный, отметил, что Путин владеет всей информацией и знает все, что происходит в зоне боевых действий.

«Достаточно глубоко знает, в деталях», — уточнил военнослужащий.

Комбриг добавил, что верховный главнокомандующий также хорошо осведомлен об успехах российских военных и владеет всеми актуальными данными о состоянии Вооруженных силы Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.