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Комбриг рассказал, насколько Путин владеет информацией о ходе СВО

Российский командир бригады заявил, что Путин знает все о ходе спецоперации в деталях

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Михаил Метцель/РИА Новости

Командир одной из российских бригад, задействованных в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине, рассказал журналисту Владимиру Соловьеву, что президент РФ Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации. Отрывок программы опубликован журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Говоря об уровне владения главой государства информацией о ходе спецоперации военный, отметил, что Путин владеет всей информацией и знает все, что происходит в зоне боевых действий.

«Достаточно глубоко знает, в деталях», — уточнил военнослужащий.

Комбриг добавил, что верховный главнокомандующий также хорошо осведомлен об успехах российских военных и владеет всеми актуальными данными о состоянии Вооруженных силы Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

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