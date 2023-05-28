ВСУ осуществили массовый обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины за 25 минут три раза обстреляли Донецк из артиллерийских орудий калибра 155 мм, выпустив 18 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации представительства, с 15:30 до 15:55 мск Вооруженные силы Украины совершили обстрел Петровского, Кировского и Киевского районов города.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Куйбышевском районе города.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по Калининскому району Донецка.

Там же писали, что за сутки вооруженные формирования Украины 20 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.