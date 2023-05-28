Бывший глава КФОР сказал, что контрнаступление ВСУ может не случиться

Бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получится масштабным из-за нехватки поставляемого вооружения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Создается впечатление, что украинцы в тяжелом положении, потому что иначе сложно объяснить всю эту политическую активность президента Украины Владимира Зеленского, который везде ездит, это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов», — сказал Мини.

Ранее бывший офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина раскрутила тему контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

По его словам, несколько недель в мире обсуждают весеннее контрнаступление украинской армии, но весна заканчивается, а операция ВСУ до сих пор не началась. Экс-офицер ВМС отметил, что Киев «поступил самым неуклюжим образом», готовя «стратегическую неожиданность» для противника. Эксперт полагает, что украинская армия может провести ложный маневр в одном или двух местах, прежде чем начать общее наступление по всей линии соприкосновения, но сомнительно, что она решится на лобовую атаку.