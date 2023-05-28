Военные РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях

Российским военным удалось уничтожить за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях свыше 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на указанных направлениях военные Вооруженных сил РФ ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля», — пояснил Конашенков.

Помимо того, представитель Минобороны добавил, что этих двух направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины. Речь о районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ.

Ранее в МО уточняли, что за сутки украинские военные потеряли до 190 бойцов на Купянском направлении.