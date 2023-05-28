На Украине ликвидировали склады боеприпасов так называемого «иностранного легиона»

Министерство обороны России сообщило, что на Украине рядом с населенными пунктами Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области ликвидированы склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого «иностранного легиона». Об этом сообщается в отчете в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 120 украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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