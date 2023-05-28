В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Донецком направлении

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства.

По данным министерства, российские военные также поразили три боевые бронированные машины, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Также российское Минобороны сообщило, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В ведомстве уточнили, что действия диверсантов пресечены в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военные этой группировки пресекли попытку украинских войск атаковать на Южно-Донецком направлении.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен две группы украинских бойцов в ходе боев за Белогоровку. В приграничных регионах РФ продолжаются обстрелы. В Шебекинском округе погиб один человек, пострадали двое. В Суджанском районе был убит строитель. В Брянской области был атакован автомобиль Минобороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».