Адвокат Кристина Очкур заявила, что на Украине пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу в случае, если они не стоят на военном учете. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу, если они не стоят на военном учете», — сказала она.

Очкур подчеркнула, что по закону 17-летние молодые люди имеют полное право покидать Украину во время военного положения.

Ранее сообщалось, что правительство Украины поддержало проект закона, который предлагает снизить призывный возраст с 27 до 25 лет. Как отмечалось, это решение поможет мобилизовать больше мужчин.

До этого руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что военные Украины вполне могут раздавать повестки мужчинам на пляжах. По ее словам, это допускается, поскольку пляжи являются общественным местом.

28 мая газета газета The Daily Telegraph писала, что власти Украины перешли к агрессивным методам мобилизации, пытаясь восполнить потери в преддверии контрнаступления.