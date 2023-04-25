Соединенные Штаты несут ответственность за удары Украины по российским регионам, считает издание The American Conservative.

«Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. <...> Разве это не планы мировой войны? Разве Соединенные Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в сто миллиардов долларов, решит реализовать такие планы?» — пишет обозреватель Брэдли Девлин.

Он подчеркивает, что США, в конечном итоге, ведут противостояние с Россией через прокси — через Украину, которая выступала как площадка для отмывания денег для людей, вроде Хантера Байдена.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с учетом претендентов на пост президента Соединенных Штатов, ситуация там развивается по всем законам трагифарса, рискующего обернуться балаганом.