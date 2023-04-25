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РИА Новости: ремонтные бригады ВС России готовы к эскалации на Запорожском направлении

Командир ремонтного подразделения российской армии заявил, что ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы, всегда решительны, всегда готовы к действиям. Всегда готовы предотвратить, восстановить, отремонтировать и поставить в строй», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности ремонтных бригад к возможной эскалации ситуации на Запорожском направлении.

По словам командира подразделения, с начала российской спецоперации на Украине отремонтировано более полутора тысяч единиц техники. Он также добавил, что проблем со снабжением нет, а ремонт осуществляется в рамках нормативов.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек. Он считал, что именно этот участок может стать одним из главных мест украинского контрнаступления.

В ноябре прошлого года стало известно, что военнослужащие ремонтного подразделения Южного военного округа вместе с представителями оборонных заводов восстанавливают боевую технику в полевых условиях на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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