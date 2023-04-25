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Военкор Коц объяснил обстрелы РФ многоэтажных домов в Угледаре

Военкор Коц сообщил, что ВС России начали борьбу с главным преимуществом ВСУ в Угледаре

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Evgeniy Maloletka/AP

Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU рассказал, что российские военные начали бороться с главным преимуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

По его словам, разрушение многоэтажных домов в городе помогает сократить потери во время штурма города, так как на верхних этажах зданий располагаются украинские наблюдатели, корректировщики и расчеты противотанковых ракетных комплексов, которые с высоты могут контролировать подступы к населенному пункту. Военкор пояснил, что данная тактика позволяет российским войскам подкрасться к городу незаметно, что также осложнено особенностями местности — вокруг находятся голые поля.

«Поэтому, чтобы взять Угледар, нужно лишить противника его преимущества по высоте», — подчеркнул Коц, добавив, что это снизит возможности огневого поражения.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что в Угледаре Вооруженные силы России начали массово сносить многоэтажки, в которых закрепились Вооруженные силы Украины.

20 апреля канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российский истребитель уничтожил базу украинских военных в Угледаре. Отмечалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закрепились в многоэтажном здании и были поражены «умной» бомбой.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявлял, что российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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