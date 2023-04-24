Белый дом: США хотят удостовериться в успешности контрнаступления Украины

США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным, а решение о том, когда и где оно начнется остается за президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Белом доме, передает украинское издание «Страна.ua».

«В конце мая — начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющую Крым», — сказал представитель Белого дома.

Ранее Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщала, что Украина отложила атаки по территории Российской Федерации в феврале 2023 года по просьбе США. По данным издания, планировалось атаковать Москву и Новороссийск.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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