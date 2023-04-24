Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом: США хотят удостовериться в успешности контрнаступления Украины

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным, а решение о том, когда и где оно начнется остается за президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Белом доме, передает украинское издание «Страна.ua».

«В конце мая — начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющую Крым», — сказал представитель Белого дома.

Ранее Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщала, что Украина отложила атаки по территории Российской Федерации в феврале 2023 года по просьбе США. По данным издания, планировалось атаковать Москву и Новороссийск.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях