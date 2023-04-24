Украинский генерал Мельник заявил, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что у Киева нет и не будет достаточного количества людей и техники. Об этом он рассказал в интервью газете Pais.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто являются профессиональными военными, уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли. Поэтому мы приглашаем людей без военного опыта и обучаем их», — сказал Мельник.

По его словам, Вооруженным силам Украины нужно больше боеприпасов для танков и артиллерии. Он также опроверг информацию о массовой мобилизации в стране.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза до сих пор имеют некоторые разногласия относительно второго трека планов ЕС поставить еще больше боеприпасов Украине.

До этого британская газета The Times написала о том, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений. В статье газеты говорится, что военнослужащие украинской армии сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление. The Times со ссылкой на слитые документы Пентагона также отмечается, что ситуация с потерей воздушного пространства из-за нехватки оружия может произойти уже в мае этого года.