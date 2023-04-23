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МО: ВКС РФ уничтожили два опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ

Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что авиация РФ за сутки уничтожила два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с его сообщением опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Якимкина, на Купянском направлении армейской авиацией группировки «Запад» были уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее пункта Ольшаны в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое.

Офицер также сообщил, что в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное были вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.

21 апреля Ярослав Якимкин заявлял, что российские военные уничтожили на Купянском направлении боеприпасами «Краснополь» танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ.

До этого сообщалось, что на Купянском направлении были уничтожены более 30 бойцов ВСУ и польская самоходка KRAB.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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