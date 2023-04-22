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ВС Литвы сообщили об учениях военной полиции на объектах гражданской инфраструктуры

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Michele Ursi/Shutterstock

Командование вооруженных сил Литвы сообщило, что на военных и гражданских объектах балтийской республики проходят тактические учения военной полиции «Шериф-2023», передает ТАСС.

Согласно сообщению командования ВС Литвы, учения проходят в Клайпедском округе, а местом их проведения является радиолокационный пост в Юодкранте. Задачей мероприятий является отработка операций в условиях военной угрозы и военных действий.

Уточняется, что сценарий тренировки предусматривает операции по проведению разведки, блокирования передвижения и осмотра подозрительных транспортных средств, подавления массовых беспорядков.

Учения продлятся до 28 апреля.

В конце марта сообщалось об учениях истребителей Военно-воздушных сил стран – членов НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции над Латвией, Литвой и Эстонией. В маневрах были задействованы натовские истребители, размещенные на авиабазе Зокняй: польские F-16 и французские Rafale. Тренировки проводились в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря.

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