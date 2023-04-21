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Военкор Газдиев заявил, что Белогоровка забита украинской пехотой

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что на Северское направление прибывают резервы Вооруженных сил Украины, в Белогоровку приехал еще один батальон пехоты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.

«Наши штурмовики уже менее чем в километре от Белогоровки, бои идут в посадках и зеленке», — сказал он.

По его словам, артиллерия ВСУ работает, однако создается впечатление, «что не на всю мощь». Газдиев предположил, что это связано с тем, что украинские войска копят боеприпасы.

Военкор также подчеркнул, что Белогоровка сейчас вся «забита вражеской пехотой».

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял о ликвидации крупной группы украинских военнослужащих между населенными пунктами Кременная и Белогоровка, еще часть военных ВСУ взяты в плен.

18 апреля руководитель пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма говорил, что в районе Белогоровки ударами бомбардировочной авиации Южного военного округа нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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