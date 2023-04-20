«РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» Вооруженных сил Украины в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на сводку украинских военных аналитиков.

В публикации отмечается, что для украинской стороны ситуация на данном направлении является «крайне тяжелой», а бойцы частной военной компании «Вагнер» расширяют плацдарм и отражают контратаки ВСУ.

Аналитики считают, что российская сторона ведет бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий покинули стратегически важный узел обороны между Артемовском и Северском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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