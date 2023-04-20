В пресс-службе Трутнева объяснили ситуацию с командующим ТОФ Авакянцем

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает пресс-служба полпреда ДФО.

6 апреля 2023 года адмиралу исполнилось 65 лет. Отмечается, что он находится в списках личного состава Министерства обороны РФ . Подчеркивается, что после выхода на пенсию он станет во главе структуры, которая координирует взаимодействие центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

20 апреля Юрий Трутнев сообщил в ходе совещания с главами регионов, что командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Военно-морского флота России Сергей Авакянц покидает свой пост.

РИА Новости позднее сообщало, что среди кандидатов на пост командующего ТОФ рассматривается адмирал Виктор Лиина.

17 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). О проведении внезапной проверки Шойгу сообщил 14 апреля. Он отметил, что основной целью мероприятий станет наращивание способности российских Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.