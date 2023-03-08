Британский подполковник назвал стратегическую цель для Зеленского

Подполковник Вооруженных сил Великобритании Стюарт Кроуфорд написал в своей статье для издания Express, что захват Крыма и выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Керченскому проливу должны стать ключевой целью украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, Крым является «общим стратегическим призом, ключевой местностью», потому что контроль над этим полуостровом «влечет за собой контроль» над Черным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив.

Как считает военный, захват Крыма ВСУ мог бы позволить Киеву, по крайней мере, рассмотреть вопрос об урегулировании конфликта путем переговоров с Российской Федерацией.

Ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты России на территории Крыма являются легитимными целями для Украины. Однако она подчеркнула, что, прежде чем заниматься полуостровом, Киеву нужно вернуть другие «значительные территории».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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