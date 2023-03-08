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Экс-разведчик США Риттер заявил о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

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Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в своем блоге на YouTube, что конфликт на Украине входит в финальную стадию.

По его словам, одна из стратегий России состоит в том, чтобы «стереть» Вооруженные силы Украины (ВСУ) «в порошок». Как указал экс-разведчик, ключевой составляющей этого процесса является «уничтожение логистики».

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому (президент Украины Владимир) Зеленский выпрашивает оружие и говорит: «Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки», — сказал он.

Ранее Риттер заявил, что у Российской Федерации есть существенное превосходство над Вооруженными силами Украины, что позволит РФ одержать победу в конфликте уже в 2023 году.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военного эксперта Игорь Никулин, победа России в спецоперации на Украине может привести к неожиданным последствиям.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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