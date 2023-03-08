Омбудсмен Москалькова опубликовала список военнопленных, которых Киев отказался забирать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 украинских военнослужащих, которых Киев отказался забрать в рамках состоявшегося обмена пленными.

«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале, перечислив имена бойцов.

Накануне Москалькова сообщила, что, несмотря на достигнутую договоренность с украинской стороной по обмену военнопленными по формату «160 на 160», Украина согласилась обменять лишь 90 человек.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении в страну 130 военнопленных в результате обмена.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.