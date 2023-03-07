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Сайт оборонного концерна Германии Rheinmetall подвергся кибератаке

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Wolfgang Rattay/Reuters

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall подвергся кибератаке, его сайт был временно недоступен. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, передает ТАСС.

По данным агентства, хакеры попытались взломать IT-системы компании с помощью DDos-атаки, однако им не удалось вывести их из строя. Как отмечается, сайт Rheinmetall управляется сторонним провайдером.

По словам представителя концерна, нет признаков того, что внутренняя IT-система Rheinmetall могла быть затронута и концерну был причинен финансовый ущерб.

Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что провел многообещающие переговоры с Украиной о строительстве на ее территории е завода по производству танков, решение вопроса по строительству завода будет принято в течение ближайших двух месяцев.

Он отметил, что на его строительство будет вложено примерное €200 млн. Такой завод, по его словам, был бы способен ежегодно создавать до 400 танков Panther.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что ресурсы альянса подверглись масштабным кибератакам.

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