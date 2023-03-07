Сайт оборонного концерна Германии Rheinmetall подвергся кибератаке

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall подвергся кибератаке, его сайт был временно недоступен. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, передает ТАСС.

По данным агентства, хакеры попытались взломать IT-системы компании с помощью DDos-атаки, однако им не удалось вывести их из строя. Как отмечается, сайт Rheinmetall управляется сторонним провайдером.

По словам представителя концерна, нет признаков того, что внутренняя IT-система Rheinmetall могла быть затронута и концерну был причинен финансовый ущерб.

Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что провел многообещающие переговоры с Украиной о строительстве на ее территории е завода по производству танков, решение вопроса по строительству завода будет принято в течение ближайших двух месяцев.

Он отметил, что на его строительство будет вложено примерное €200 млн. Такой завод, по его словам, был бы способен ежегодно создавать до 400 танков Panther.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что ресурсы альянса подверглись масштабным кибератакам.