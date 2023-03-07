Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NYT: Киев идет на риск, не всегда информируя Вашингтон о своих военных операциях

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Киевские власти зависят от поддержки США, но при этом не всегда информируют о своих военных операциях Вашингтон, что может вызвать негативную реакцию в Европе и привести к эскалации конфликта. Такое мнение выразили в статье колумнисты The New York Times Адам Энтус, Джулиан Барнс и Адам Голдман.

По их данным, официальные лица и спецслужбы США признают, что у них ограниченное представление о том, как принимает решения украинская сторона.

»...украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в том, что касается военных операций Киева, особенно против целей в российском тылу. Эти операции разочаровали официальных лиц США, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить конфликт», — говорится в статье.

Уточняется, что действия Киева во время этих операций не улучшили положение на поле боя, а связаны с риском лишиться союзников в Европе и расширить конфликт.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал попытки захвата Крыма ВСУ «красными линиями» для Путина, пересечение которых может привести «к более масштабному ответу России».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть