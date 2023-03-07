NYT: Киев идет на риск, не всегда информируя Вашингтон о своих военных операциях

Киевские власти зависят от поддержки США, но при этом не всегда информируют о своих военных операциях Вашингтон, что может вызвать негативную реакцию в Европе и привести к эскалации конфликта. Такое мнение выразили в статье колумнисты The New York Times Адам Энтус, Джулиан Барнс и Адам Голдман.

По их данным, официальные лица и спецслужбы США признают, что у них ограниченное представление о том, как принимает решения украинская сторона.

»...украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в том, что касается военных операций Киева, особенно против целей в российском тылу. Эти операции разочаровали официальных лиц США, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить конфликт», — говорится в статье.

Уточняется, что действия Киева во время этих операций не улучшили положение на поле боя, а связаны с риском лишиться союзников в Европе и расширить конфликт.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал попытки захвата Крыма ВСУ «красными линиями» для Путина, пересечение которых может привести «к более масштабному ответу России».