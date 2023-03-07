В Варшаве исправили слова министра обороны о передаче ЗРК Patriot Украине усилиями Польши

В Министерстве обороны Польши заявили, что слова главы ведомства Мариуша Блащака о том, что именно благодаря Варшаве ЗРК Patriot были переданы Украине, неверное истолковали. Об этом сообщает украинское издание «Укринформ».

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — сказали в польском министерстве.

Ранее Блащак в интервью испанской газете El Razon заявил, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины.

В конце января стало известно, что немецкая батарея ЗРК Patriot прибыла в Польшу. Как отмечалось, системы противовоздушной обороны планируется развернуть в районе города Замосць, находящемся на юго-востоке Польши примерно в 60 км от украинской границы и в 110 км от города Львов.