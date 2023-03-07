ФСБ: уроженца Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне Украины

Из России выдворят уроженца Средней Азии за намерение воевать на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», — говорится в сообщении.

Мужчину депортируют, ему будет запрещено пересекать российскую границу.

Ранее сообщалось, что суд приговорил планировавшего воевать на стороне Украины петербуржца к шести годам колонии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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