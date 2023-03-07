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ФСБ: уроженца Средней Азии выдворят из России за намерение воевать на стороне Украины

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Из России выдворят уроженца Средней Азии за намерение воевать на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», — говорится в сообщении.

Мужчину депортируют, ему будет запрещено пересекать российскую границу.

Ранее сообщалось, что суд приговорил планировавшего воевать на стороне Украины петербуржца к шести годам колонии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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