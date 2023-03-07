Офицер ВСУ Кочевенко признал утрату наступательного потенциала в Сватово и Кременной

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко заявил, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в настоящее время в районе Сватово и Кременной проходят ожесточенные бои, российские войска значительно продвинулись.

«Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше», — сказал Кочевенко.

Ранее сообщалось, что силы России ликвидировали группу украинских военных на Кременском участке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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