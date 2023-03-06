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Ветеран «Альфы» Гончаров: диверсантов в Брянской области справедливо называть террористами

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Mindaugas Kulbis/AP

Диверсантов, пробравшихся в граничащие с Украиной села Брянской области, справедливо называть террористами, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров, слова которого приводит ФАН. Он подчеркнул, что главной задачей ДРГ было внести дисбаланс в общество и посеять панику среди российского населения.

«Сегодня можно сказать, что на самом деле произошло. Чтобы никого не расстроить, думаю, будет справедливо назвать количество диверсантов «группой диверсантов-террористов». И никакая это не диверсионно-разведывательная группа — это совершенно разные вещи», — указал Гончаров.

Он предложил создать народные дружины для помощи пограничным службам в охране российско-украинской границы.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате атаки погибли два человека.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теракт, совершенный украинскими диверсантами в Брянской области, обсуждался на совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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