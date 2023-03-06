В Японии истребитель F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На базе в Японии боевой самолет F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако никто не пострадал. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным СМИ, инцидент произошел на авиабазе Нютабару военно-воздушных сил самообороны Японии в префектуре Миядзаки. Сообщается, что истребитель готовился к вылету по тревоге из-за иностранных самолетов. Однако взлет был прерван поскольку самолет выкатился на траву. Министерство обороны выясняет причины произошедшего.

26 февраля издание Egypt Independent со ссылкой на заявление представителя египетских вооруженных сил полковника Гариба Абдель-Хафеза сообщало, что в Египте разбился военный самолет. По словам полковника, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности во время учебного вылета. При этом пилоту удалось «выжить без травм».

Характер неисправности и причина происшествия не называется, тип самолета также не раскрывается — представитель египетской армии упомянул, что речь идет об учебном самолете.

Ранее сообщалось, что при заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама.