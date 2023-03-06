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Балицкий пообещал российские паспорта сражающимся за РФ сербам

Балицкий: сражающиеся за российское Запорожье сербы смогут получить паспорта РФ

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сербы, которые воюют в добровольческих отрядах на стороне РФ, смогут получить российские паспорта. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Ребята, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ», — сказал Балицкий.

По его словам, около 150 добровольцев каждый месяц хотят попасть в батальон Судоплатова, который основан в честь советского разведчика Павла Судоплатова. Советский военный прославился борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о присутствии граждан республики в ЧВК, заявил, что сербов в настоящий момент в рядах ЧВК нет. По мнению Пригожина, президент Сербии «напрасно истерику устроил». Основатель ЧВК подчеркнул, что по состоянию на 1 марта 2023 года в частной военной компании нет ни одного серба.

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